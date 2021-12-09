Политолог Николай Волковский рассказал, почему встреча президента США Джозефа Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина была онлайн в закрытом формате.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Николай Волковский объяснил, что у США и России было мало времени на то, чтобы организовать встречу президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина. Потому она проходила онлайн в закрытом формате.

“Некоторые средства массовой информации, инсайды из Белого дома говорили о том, что эта встреча продлится 4 часа. Она закончилась в течение 2 часов. Знаете, даже Владимир Путин заявил, и Песков это подтвердил, что Путину нравится формат видеоконференций. Мы увидели, что со стороны Российской Федерации картинка была, что Владимир Путин сам сидел напротив экрана и видел, как с той стороны экрана Джозеф Байден на него смотрел, а со стороны были его советники”, - сказал Николай Волковский.

Он отметил, что Российская Федерация может подать это под видом того, что Путин сам принимает свои решения, а вместе с Байденом это делают советники.

“Как сейчас будут развиваться билатеральные (двусторонние, - ред.) отношения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией?.. Реальных каких-то кейсов или реальных коммюнике не было принято. Почему? Потому что, я думаю, будет второй этап этих переговоров”, - добавил политолог.

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