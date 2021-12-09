«Украина не может зависеть от «милости» северного соседа», – мажоритарщики Луганщины



Народные депутаты, избранные по мажоритарным округам Луганской области, призывали правительство и энергетический регулятор снять ограничения на поставку угля и газа на Луганскую ТЭС. Соответствующее письмо к правительству и НКРЭКУ подписали мажоритарщики Сергей Шахов, Виктория Гриб, Сергей Вельможный, Александр Сухов, Александр Лукашев.

Об этом пишет Главком.



«Приоритетным вариантом недопущения возникновения чрезвычайной ситуации в Луганской области и разбалансирования энергосистемы страны из-за прекращения работы Луганской ТЭС является возобновление поставок угля из РФ в кратчайшие сроки. В то же время Украина не может зависеть от «милости» северного соседа. Так что решение этой критически значимой для жителей Луганщины проблемы находится исключительно в руках и компетенции исполнительной власти Украины», – говорится в обращении.



Отмечается, что одним из временных вариантов решения проблемы с работой Луганской ТЭС может быть решение вопроса поставок Нафтогазом газа для поддержания работы станции.



«Во избежание предстоящей техногенной катастрофы в Луганской области просим вас и Кабмин безотлагательно принять постановление правительства о возможности для Луганской ТЭС работать на природном газе», – говорится в обращении.



Напомним, что с 2014 года Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной Украиной и двое подъездных путей проходят с временно оккупированной территории и со стороны России.



При этом за 7 лет «Укрзализныця», несмотря на обещания так и не проложила железнодорожные пути к городу Счастье. Таким образом город и Луганская ТЭС полностью зависят от физических поставок исключительно с территории России.



В свою очередь Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины с 1 ноября.