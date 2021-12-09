Глава движения #SAVE ФОП Сергей Доротич рассказал, как власть давит на предпринимателей и обращает ли внимание власть на акции протеста SAVE ФОП.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Самая приемлемая ситуация для бизнеса, когда государство минимизирует с ним контакт, предприниматель платит налоги и государство к нему не вмешивается. А вмешивается только в тот момент, если он нарушает правила договоренностей, являющихся в соответствии с властями во время ведения предпринимательской деятельности. Наша же власть постоянно меняет правила. Например, когда в конце девяностых была основана упрощенная система налогообложения и как только ее создали, то ее сразу начали видоизменять в части ухудшения», - рассказал Сергей Доротич.

Глава движения #SAVE ФОП заявил, что, к сожалению, у нас другая ментальность властителей, считает он, они по-другому рассматривают государство. И Украина для них – это исключительно территория, подчеркнул он, которую они рассматривают для собственного обогащения. Поэтому самый прибыльный бизнес в Украине – это власть, сообщил он, потому что только во власти ты можешь ничего не вкладывать и все получить.

«Наши протесты #SAVE ФОП проходят с сентября 2019 года, это далеко не первый и не второй десяток наших акций. Они развиваются по синусоиде, был пик накануне прошлого Нового Года. Сейчас несколько пошел спад, потому что власть включила свои рычаги распыления, загнала диверсантов, кого купила, а кого запугала. Поэтому нас замечают, а что будет дальше неизвестно. Сейчас в Украине уже высечен такой скелет не просто предпринимателей, а таких воинов света. И они готовы бороться не только за себя, а за все предпринимательство и это уже большое достижение», - резюмировал Сергей Доротич.

Как сообщает Politeka, ранее он объяснил, почему кассовые аппараты не помогут в борьбе с теневым бизнесом.

Также Politeka сообщала, что Доротич пригрозил призвать народ к революции, если до конца года законопроект номер 5866 не будет принят.