Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий объяснил в эфире телеканала «Украина24», почему важно развивать украинскую терроборону и ВПК, а также отметил, что России требуется абсолютный контроль над Украиной и она хочет установить его благодаря военному методу.

Фрагмент выступления он опубликовал у себя в Telegram.

По мнению Андрея Билецкого, Украина должна заниматься подготовкой общественности к возможной атаке со стороны РФ. «Планирует ли Россия в геополитическом измерении контролировать Украину?», - спрашивает он. Лидер Нацкорпуса утверждает, что это так и РФ вообще хочет полностью взять Украину под свой геополитический контроль, использовав для этого военный метод.

Следовательно, констатирует он, угроза со стороны РФ действительно существует, а потому Украина должна на нее ответить, в частности, развивать свой сектор безопасности. «Если говорить о конкретных шагах, которые власть должна была бы делать сейчас, но этого не происходит, – это вопрос полноценного развития территориальной обороны, которая должна стать фундаментом и тылом для ВСУ», - говорит Андрей Билецкий.

Кроме этого, добавляет он, нужно решить проблему с усилением ВПК, он должен быть приоритетным, но в течение последних 8 лет государство не закупало технику. «Это прекрасно, что мы закупаем «Байрактары», но мы должны были все это время заниматься развитием украинского ВПК», - подчеркивает лидер Нацкорпуса. Попутно он вспоминает и патронный завод, которого в Украине все еще нет, как и производства боеприпасов.

Как сообщала Politeka, Жорин рассказал о проблемах территориальной обороны.

Также Politeka писала о том, что Билецкий рассказал об успешном финском примере территориальной обороны.