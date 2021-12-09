"Таран был неким военным чиновником и ничем не отличался от других"

Глава Украинского Союза ветеранов Афганистана, герой Украины Сергей Червонопиский рассказал, что именно сейчас не так в украинской армии.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«К сожалению, в Украине огромный недокомплект Вооруженных сил. В подразделениях не хватает личного состава, у некоторых 30%, а у некоторых до 60%. У нас даже полностью не обеспечены Вооруженные Силы горюче-смазочными материалами. А во время страшных оцеплений, которые у нас были, часть боевой техники Вооруженных Сил Украины потеряли, потому что она была просто не заправлена», - рассказал Сергей Червонопиский.

Сергей Червонопиский заявил, что сейчас нужно бороться с коррупцией, особенно в наших Вооруженных Силах Украины. Не понятно, куда смотрят контролирующие правоохранительные органы, сообщил он, что от этого просто душа кровью обливается. Наш новый министр обороны знает армию только от двух лет, подчеркнул он, которые он служил в советской армии. И если ты знаешь армию на уровне дембеля воздушно-десантных войск, считает он, то ничего хорошего от этого ожидать нельзя.

«Таран был неким военным чиновником и ничем не отличался от других. У нас было достаточно много высокопрофессиональных специалистов. И они отданы Украине и военному делу, но их не взяли по своим причинам, поэтому сейчас у нас есть то, что есть. Поэтому, глядя на Вооруженные Силы Украины, понимаешь, что надо иметь совсем другие подходы. Я очень поддерживаю то, что в нашей армии сейчас поставлены акценты, относительно младшего командного состава, потому что это цемент армии», - резюмировал Сергей Червонопиский.

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