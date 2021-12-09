Луганская ТЭС оказалась под угрозой остановки из-за угольной блокады России, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Для недопущения социальной катастрофы в области Правительству, Минэнергетики и Регулятору срочно нужно принять меры", - написал эксперт на своей странице в Facebook. Об этом передает Обозреватель.

По его словам, как временная экстренная мера должен быть решен вопрос поставки газа на ТЭС.

"Вариантов действительно немного: ввести специальную цену на природный газ для безубыточной работы станции, или осуществлять доплату ТЭС за произведенную э/э на газе. Все это – политические решения, за которые отвечает власть", - отметил эксперт.

Как пояснил Омельченко, Луганская ТЭС один из основных производителей электроэнергии в области, работает на антраците, из-за отсутствия железнодорожных подходов из Украины поставлялось из России. Однако из-за угольной блокады РФ поставки топлива остановились.

По словам Омельченко, по состоянию на 8 декабря на складах ТЭС менее 30 тыс. тонн – на 20 суток работы в одноблочном режиме, после чего станции грозит полная остановка.

"В этом случае без электроэнергии останутся объекты критической инфраструктуры (школы, садики, медучреждения, шахты), стратегические предприятия. Кроме того, более 250 тыс. абонентов могут остаться без питьевой воды, а жители города Счастья – еще и без теплообеспечения" , – предостерег директор энергетических программ Центра Разумкова.