Политолог Руслан Бизяев сравнил Российскую Федерацию с человеком с ружьем, который в любой момент готов развязать войну на геополитической карте мира.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

По словам эксперта, согласно концепции РФ ее предел интересов проходит по западной границе Украины. «Украина для России – это в первую очередь вопрос безопасности, как это видит Россия. Но часть российских элит по-прежнему не воспринимают Украину как самостоятельное независимое государство. Они считают, что это просто продукт распада Советского союза», - объясняет Руслан Бизяев.

Следовательно, констатирует он, о какой-то перезагрузке можно будет говорить только тогда, когда Россия начнет воспринимать Украину иначе. Сейчас, подчеркивает политолог, Россия хочет всю Украину. К тому же, добавляет он, не просто так звучат официальные заявления, что факт присоединения Украины к Альянсу станет красной линией, после чего Россия пойдет на любые необходимые, как она считает, действия.

В общем-то, рассуждает Руслан Бизяев, можно говорить о смерти однополярного мира, но не все знают, что его заменит и как не допустить войны. «Надо говорить с Россией, потому что она на геополитической карте мира ассоциируется с человеком с ружьем. То есть Россия готова реально воевать, а страны Запада не готовы», - подчеркивает эксперт. По его словам, это только одна линия разлома между Китаем и РФ с их ситуативными союзниками и Западом.

Также политолог отмечает, что Путина пока никто не сменит и, скорее всего, в 2024 году он снова победит на президентских выборах, но это будет его последняя каденция.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, кто на международной арене будет ответственен за «украинский вопрос».

Также Politeka писала о том, что Семинский объяснил, какие цели преследовала Россия при строительстве Северного потока-2.