Политолог Руслан Бизяев рассказал, о чем на самом деле была встреча президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, и является ли она “зрадой” для Украины.

Об этом он сказал в программе “Прогноз”.

Руслан Бизяев отметил, что он бы вообще не рассматривал встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным в контексте того, является это “зрадой” для Украины или “перемогой”.

“С точки зрения реальной ситуации, встреча Байдена и Путина – это ведь не об Украине. Это надо понимать. Это об Иране, это о Китае, об Ираке, о Европе. Это про взаимоотношения американского и российского бизнеса. Это о правилах игры двух людей, которые представляют диаметрально противоположные концепции развития мира”, - сказал Руслан Бизяев.

По его словам, оценивать встречу с точки зрения того, чем она была для Украины – это возвращаться в прошлое, в 2014-2019 год.

“Это была легкая подача Байдена. Джо такой приезжает, ковбой, на встречу с Путиным. Говорит, “Слышишь, ты, войска свои отведи”. Тот говорит: “Конечно, Джо, у тебя же кольт 50 калибра”. Приблизительно вот так результаты встречи пытаются подать в западных СМИ. Почему? У Байдена масса проблем внутри Америки. У Байдена масса проблем в Европе. Чего только стоит один замороженный конфликт между Евросоюзом и Британией. У Байдена масса проблем в азиатско-тихоокеанском регионе”, - добавил политолог.

Он отметил, что на фоне всех этих проблем Джо Байдену нужна маленькая медийная победа, и в этом смысле Путину выгодно подыграть своему оппоненту.

Как сообщала Politeka, Максим Яли об онлайн-встрече Байдена и Путина: “Именно Украина была главной темой переговоров”.

Также Politeka сообщала, что Оксана Белякова считает, что Байден с Путиным встречались, чтобы решить, дружат они против Китая или нет.