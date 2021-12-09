Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергей Экшиян рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

"Время поста-это особое время близости к Богу. Во время поста мы ограничиваем себя и от еды, и усиливаем молитву. Во время поста, ведущего к Рождеству Христову, очень важно увеличить дела милосердия», - подчеркнул протоиерей Сергий.

Священник объяснил, что забота о других людях станет лучшим подарком для Младенца Христа.

"К рожденному Богомладенцу Христу шли цари и несли подарки. Эта традиция нести подарки Младенцу Христу до сих пор происходит в каждой христианской церкви. Подарок Младенцу Христу человек дарит тогда, когда, например, дарит подарок нуждающемуся. Милостыня является видом добродетели, которая объединяет нас с Богом. Пост, молитва и милостыня – это то, что необходимо для христианской души, чтобы человек мог быть ближе к Богу. Чем больше человек приближается к Богу как к свету, тем яснее видит саму себя. Это помогает очистить себя от неравенств своего характера, избавиться от явных грехов», - напомнил отец Сергий.

Священник отметил, что традиция заботиться о других в период Рождественского поста является древнейшей и обязательной для каждого христианина.

«В Рождественский пост мы творим милостыню так, чтобы до Рождества Христова принести Богомладенцу свои дары - милостыню, покаяние, молитву», - подытожил протоиерей Сергей Екшиян.