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Киев на видеоконференции трехсторонней контактной группы по Донбассу обязался отреагировать на инициативы ОРДЛО о перемирии на фоне состоявшихся переговоров лидеров России и США

Источник, близкий к переговорам сообщил, что "отмечается радикальное изменение линии поведения украинских переговорщиков".

"Если с сентября прошлого года любые предложения Донбасса (ред, - ОРДЛО) о соблюдении договоренностей о прекращении огня от 22 июля 2020 г. просто игнорировались, то уже на первом заседании Контактной группы после состоявшихся переговоров лидеров России и США Украина вступила в содержательный диалог с представителями (ред, - ОРДЛО)", - сказал участник переговоров.

Он напомнил, что Донецк и Луганск внесли совместные предложения по практическим механизмам обеспечения соблюдения договоренностей о перемирии еще 2 декабря. Однако вплоть до заседания ТКГ 8 декабря украинские представители не давали на них никакой реакции.

"Несколько раз запросив перерыв для проведения внутренних консультаций, ближе к концу заседания украинские переговорщики попросили предоставить им время до 9 декабря для проработки предложений ОРДЛО и подготовки содержательного ответа", - сказал источник.

По мнению источника, "создается устойчивое впечатление, что США серьезно взялись за Украину и намерены заставить украинцев пройти свою часть пути по имплементации режима прекращения огня и снятию напряжения на линии соприкосновения".













