Предусмотренные законом сроки досудебного расследования по делу "Роттердам+", которое длилось с 2017 года, истекли.
Об этом сообщается в решении Высшего антикоррупционного суда от 13 октября, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
"Принимая во внимание то, что по состоянию на 27.08.2020 оставалось 3 (три) дня срока досудебного расследования, учитывая отмену постановлений о закрытии уголовного производства 25.01.2021, 15.04.2021, а также возобновление досудебного расследования для закрытия уголовного производства 20.05.2021, следственный судья приходит к выводу, что срок досудебного расследования в уголовном производстве № 52017000000000209 от 24.03.2017 закончился", - говорится в полном тексте решения.
Следственный судья обращает внимание на продолжительность досудебного расследования, которое проводилось с 2017 года.
"За это время безоговорочно был собран большой объем материалов (в судебном заседании прокурор отмечал по меньшей мере 108 томов). Сбор доказательств осуществлялось беспрепятственно в течение всего срока. Кроме этого, сроки досудебного расследования неоднократно продлевались, что давало объективную возможность органу досудебного расследования проводить следователи (розыскные) и другие процессуальные действия в этом производстве", - говорится в полном тексте решения.
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Напомним, дело "Роттердам+" длилось более 4 лет. Было проведено свыше 10 экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Всего государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы "Роттердам+", следует из решения суда.
20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.