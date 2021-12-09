Офиса президента Украины давит на свободу слова и инициирует гонения на отдельных журналистов, критикующих деятельность Владимира Зеленского.

Об этом говорится в статье лидера партии «Голос» Киры Рудык для ведущего аналитического центра США Atlantic Council.



«Президент Зеленский и его окружение явно плохо реагируют на критику. Вместо того, чтобы решать проблемы, поднятые критиками, кажется, что предпочтительным подходом является усиление давления на журналистов и СМИ», - пишет в статье для Atlantic Council лидер проевропейской партии «Голос» Кира Рудык.

В качестве примером нардеп привела уголовное дело в отношении журналиста Юрия Бутусова после его словесной перепалки с президентом на пресс-конференции. Допросы журналистки Янины Соколовой, публичная травля Натальи Влащенко после резкой критики Зеленского и его команды в ее ток-шоу.

«Обвинения против Зеленского выходят за рамки нападений на отдельных журналистов и включают обвинения в давлении на оппозиционные СМИ», - говорится в статье.

Кира Рудык подчеркнула, что нападения на СМИ - это традиционный ранний шаг по скользкой дорожке к авторитаризму. «Действительно, когда Владимир Путин впервые стал президентом России в 2000 году, одним из его первых шагов было подавление молодых независимых СМИ страны», - добавила лидер партии «Голос».