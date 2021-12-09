Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин рассказал о проблемах территориальной обороны, а также заявил, что на Всеукраинском съезде штабов обороны было принято решение о создании Всеукраинского общественного штаба обороны.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Скажем откровенно – территориальная оборона сегодня в очень печальном состоянии. И в первую очередь это связано с игнорированием властями ветеранского сообщества и потенциала украинского гражданского общества, которое, судя по принятому закону «О национальном сопротивлении», власть почему-то не очень планирует привлекать. Тем не менее общественность все равно занимается терробороной – сегодняшнее мероприятие этому лишнее доказательство», - отметил Максим Жорин.

В публикации сказано, что с момента создания по инициативе Нацкорпуса Штабов обороны прошло чуть больше полугода, но за это время каждый штаб успел стать самостоятельным объединением, курирующим в своем регионе другими объединениями, сотрудничающим с органами власти и проводящими военные тренировки граждан.

«Состоялся первый всеукраинский съезд, где был создан единый координационный центр – Всеукраинский общественный штаб обороны. К нему могут присоединиться все, кто занимается вопросами терробороны», - подчеркнул Максим Жорин.

Как сообщала Politeka, Александр Тарнавский заявил о намерении баллотироваться в Верховную Раду по округу №206 от Нацкорпуса.

Также Politeka сообщала, что Нацкорпус призывает подписать петицию против застройки Хортицы.





