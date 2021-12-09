Заместитель руководителя Центрального штаба Национального Корпуса Владислав Соболевский рассказал, что Украине нужно для способности обороняться от возможной атаки со стороны России.

Об этом он рассказал на Youtube-канале «Национальный Корпус».

«Самое главное – это военное образование и тренировки, а также совместные военные учения, потому что именно это является залогом успешного использования опыта в ООС. Второе – это успешное взаимодействие с подразделениями НАТО на территории Украины», - сказал Владислав Соболевский.

По словам эксперта, самым главным для нас из вооружения и техники для противостояния России являются противотанковые средства и средства связи. Как отметил Владислав Соболевский, украинские противотанковые разработки неплохие, но их недостаточно, поэтому, по его мнению, было бы хорошо, если бы Западные партнеры усилили поддержку в этом вопросе.

«Да мы слышим, что мы получим средства РЭР, ПРО, ПВО тогда, когда будет широкомасштабная война против России. На самом деле, есть несколько позиций у наших союзников и я поддерживаю ту, когда нас усиливают перед активными действиями, чтобы мы могли успеть научиться», - подчеркнул Владислав Соболевский.

Как отметил эксперт, также мы нуждаемся в поддержке со стороны НАТО в смысле авиации: никто нам бесплатно не предоставит 100 истребителей и мы не найдем такое количество обученных пилотов, поэтому мы нуждаемся в размещении военных баз.

«С флотом такая же ситуация: так мы сможем получить катера, потому что сразу такую мощь на Черном море мы не создадим, которая могла бы отразить нападение из Крыма на Одессу», - сказал Владислав Соболевский.

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