Политолог-международник Максим Яли рассказал, кто на международной арене будет ответственным за «украинский вопрос» и урегулирование конфликта на Донбассе после переговоров Путина и Байдена.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар» с Максимом Яли.

По его словам, после переговоров президентов США и России, вопрос запуска Северного потока-2, который надолго привяжет Германию и другие европейские страны к поставкам газа с России становится вопросом времени и техники.

«Дальше Белый дом передаст эстафету по «украинскому вопросу» своим европейским партнерам. Неслучайно именно президент Франции Эммануэль Макрон стал главным ньюзмейкером после консультаций с Белым домом по итогам встречи – теперь уже он как представитель нормандского формата собирается переговорить с Путиным и Зеленским по дальнейшим шагам в урегулировании конфликта на Донбассе. Ибо возвращение Путина на путь переговоров и консультаций – главная стратегическая цель Парижа», - заявил Максим Яли.

Политолог считает, что это неудивительно, ведь у Макрона в следующем году президентские выборы, и статус главного миротворца на европейском континенте для своего переизбрания на второй срок ему будет очень кстати.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что Кремль пытается решить вопрос невступления Украины в НАТО.

Также Politeka писала о том, что Бизяев спрогнозировал будущее концепции «русского мира».