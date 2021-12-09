Экономист Александр Гончаров объяснил, что военные не могут получать низкую зарплату в то время, когда столь напряженная ситуация на границах и раздаются заявления о вероятном нападении РФ, поэтому они должны получать достойную оплату своего труда.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

По мнению Александра Гончарова, недопустимо, чтобы военнослужащие не получали достойную зарплату, в то время как есть угроза вторжения со стороны РФ и государственного переворота. Все эти заявления, подчеркивает он, лишь накаляют и без того напряженную обстановку. «Самое главное, что когда военнослужащий принимает присягу, он понимает, что в любой момент может погибнуть, поэтому он должен быть уверен, что у него крепкие тылы, что о его семье побеспокоятся и что государство выполнит социальные функции», - объясняет он.

Следовательно, констатирует экономист, учитывая риски жизни и необходимость обеспечить благосостояние для семьи военнослужащие должны получать достойную оплату своего труда, что также будет для них мотивацией. «Министр обороны Резников сетует на то, что военнослужащие-контрактники получают 10200 грн. Он планировал, что в бюджете на 2022 год будет уровень зарплат 14300 грн», - рассказывает Александр Гончаров.

Тем не менее, добавляет он, министру финансов Марченко так и не удалось найти разницу в 18 миллиардов гривен. «Как это так, что военнослужащие и пенсионеры вынуждены идти под Верховную Раду и добиваться адекватного пенсионного обеспечения в тех реалиях, в которых они живут», - возмущается эксперт.

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