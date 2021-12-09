Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что решением Верховного Суда облгазы признаны правыми по поводу начисления потребителям морозных коэффициентов.

Об этом он рассказал на своем ютуб-канале «Будьте готовы».

Как рассказывает эксперт, недавно Верховный суд Украины решил, что украинские облгазы правы и могут начислять морозные коэффициенты. «Решением суда принято, что морозные коэффициенты которые начисляли облгазы австрийского олигарха не отменяются, а были правильными», - подчеркивает он.

Следовательно, констатирует Олег Попенко, никому не вернут средства за оплату морозных коэффициентов. «Вы еще что-то ждете дальше в Украине? Тогда облгаз идет к вам. Отрезать газ, украсть ваш счетчик, насчитать морозные коэффициенты ну и так далее», - говорит он.

Кроме того, добавляет эксперт, облгазам также отменяют штрафы в размере 278 млн грн. В то же время, он отмечает, что и «Нафтогаз» подписал меморандум с облгазами по самой дешевой цене на газ на 7 миллиардов.

Поэтому, заключает Олег Попенко, украинцам пора готовить свои кошельки. «Если не заплатили за морозные коэффициенты, то вам придется платить за них», - предупреждает он.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал, как Украине следует решать проблему с нехваткой угля.

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