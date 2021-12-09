Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Становится уже традицией в украинской политике прославлять Конституцию-Основной закон лишь на соответствующий праздник, а остальные 364 дня в году - ее не соблюдать или же прямо нарушать.

Позорный пример в этом показывают и президенты всех времен и депутаты всех созывов вместе с более мелкими чиновниками.

Вот опять идет попытка узаконить двойное или тройное гражданство, которое в принципе запрещено в Конституции, потому что указывает статья 4 однозначно: «В Украине существует единое гражданство». Законом же определяются лишь основания приобретения и прекращения гражданства. Это означает, что в действующий Закон О гражданстве можно внести давно уже нужные изменения о невозможности, хотя бы для чиновников и депутатов, занимать должности имея в кармане 2 или 3 паспорта других стран. Кроме того, без изменений в Конституцию можно упростить приобретение гражданства. Вот и все. А аргументы, что украинцы диаспоры мечтают помогать неньке-Украине лишь в статусе двойных граждан от лукавого. Правда же в том, что стремятся к двойному гражданству прежде всего земельные схемщики и идеологи возможного электронного голосования.

Есть в деле попрания Конституции и так называемые хитродупые политики. Они предлагают модную для определенной категории общества идею провести через Закон, а дальше мол и в Конституцию когда-то внесем изменения.

Речь идет об инициативе депутатов той части «Голоса», которые обвиняют в коррупции другую часть депутатов «Голоса» и депутатов от «Слуги народа», известных своей активной позицией против вакцин и сексуальных меньшинств. Хотят ли они разрешить участвовать в выборах молодежи с 16 лет, а уже потом, в будущем, изменить требованию статьи 70 Конституции о том, что «право голоса на выборах и референдумах имеют граждане Украины, которые достигли на день их проведения восемнадцати лет».

Более того, и случае изменения статьи 4 раздела l “общие принципы» й - статьи 70 раздела III “выборы.Референдум " действует требование статьи 156 об обязательности утверждения таких изменений, внесенных 300-ми депутатами, на всеукраинском референдуме. Поэтому когда речь идет, скажем, об узаконивании двойного гражданства, то конституционный путь един: инициатива 150 депутатов или президента, далее 226, окончательно 300 и утверждение на всеукраинском референдуме, который назначается президентом. К счастью, Закон О всеукраинском референдуме уже есть.

Это только последние примеры, когда основной закон для политиков не писан и не читан! Собственно, и характер решений, их принимают в консультативных и вспомогательных органах при президенте мало соответствует статусу этих институтов. Тут стоит привести их деятельность в правовое поле. И наконец узаконить статус парламенской коалиции и оппозиции, который был изъят из регламента ВР еще при Януковиче и до сих пор держит эти важные институты вне закона.

Поэтому хочется посоветовать властям сначала прочитать Конституцию, а потом в конце концов начать ее выполнять.

Ибо основной закон писан для его исполнения, а не для постоянного пренебрежения и нарушения.