Народный депутат Украины Олег Семинский рассказал, почему атомная энергетика в Украине отошла на второй план, и какой уголь подходит для украинских АЭС.

Об этом он рассказал в программе Петра Охотина Tiger News.

«Были сделаны неправильные шаги, я считаю, бывшей и.о. министра энергетики Буславец. Была искусственно понижена атомная генерация в пользу возобновляемых источников энергии. Атомная генерация является самым безопасным и дешевым видом генерации. Меня очень радует, что мы с 42 процентов сейчас выходим уже на 60 процентов от общего количества, как было при Советском Союзе», - говорит он.

Кроме того, достигнута договоренность между Минагрополитикой и Укргидроэнерго о том, что в случае критической ситуации будет производиться отбор дополнительной воды.

«Это я говорю к тому, что у нас гидрогенерация может еще прибавить 5 процентов к действующим, это тоже ресурс. В аварийном режиме бросились повсюду искать уголь. Много есть предложений. Кроме южноафриканского угля, еще едет уголь из Польши вагонами, плюс собственная добыча из шахт. Есть еще одна большая проблема, мы об этом откровенно говорим министру энергетики», - отмечает нардеп.

Он объяснил суть проблемы: контракты на поставку угля в Украину были заключены в срок. Но в середине – конце лета стало ясно, что поставщики не могут их выполнить.

«Мы сфокусировались на казахских углях, а они транспортируются по России. Россия заблокировала транспорт. Затем начали прорабатывать российский порт Тамань, грузинский порт Поти, но это сверхсложно, потому что порт в Поти не приспособлен к перевалке сыпучки. Кроме того, растет себестоимость угля. К середине января мы увидим ситуацию с углем: хватает ли нам того, что придет, или нет. В случае, даже если нет угля, мы имеем в запасе атомную генерацию, которая может продолжить на максимуме работать», - обещает Семинский.

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