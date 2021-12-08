Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, как Украине следует решать проблему с недостачей угля.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Проблема с углем возникла еще в 2014 году. Украинские ТЕС и ТЕЦ закупают уголь двух видов – антрацит и газовую группу. К сожалению, шахты, которые добывают антрацит, остались на территории ОРДЛО в Луганской области и соответственно мы вынуждены закупать антрацит где-то на стороне. Это может быть Южная Африка, США, Польша, но государство не подумала о том, чтобы подписать эти контракты», - рассказал Олег Попенко.

Олег Попенко сказал, что есть решение РНБО о том, чтобы перевести наши государственные ТЕС и ТЕЦ на газовую группу. Для этого нужно модернизировать оборудование, сообщил он, но ни предыдущая, ни нынешняя власть об этом не побеспокоилась. Если бы мы сделали модернизацию оборудования, считает он, то угля газовой группы Украине было бы больше чем достаточно.

«А государство ничего не сделало, оно всего лишь организовало коррупционную схему по закупке белоруской электроэнергии. На сегодня у нас идет уголь из США, буквально неделю назад это было семь лодок, а сейчас одиннадцать. И из них всего одна принадлежит государству, а все остальные закупил для себя ДТЭК. А наиболее плохая ситуация в компании Центрэнерго. Потому что у Центрэнерго нет даже долгосрочных контрактов на уголь, и где они будут покупать уголь в январе и феврале – не понятно», - резюмировал Олег Попенко.

Как сообщает Politeka, ранее он спрогнозировал прохождение нынешнего отопительного сезона .