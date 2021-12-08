Экономист Юрий Атаманюк рассказал, почему стремительно выросли цены на продовольственные товары, и что будет дальше.
Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.
“Из-за эпидемии подорожало продовольствие. Подорожали основные биржевые продукты, это зерно и подсолнечное масло. Из-за этого у нас поступило больше валютной выручки в страну. Ведь у нас в этом году аграрии получили небывалую прибыль. Если обычно рассчитывается что с одного гектара среднегодовой заработок порядка 500 долларов… Так в этом году один гектар заработал в среднем 1500 долларов. В три раза эффективнее аграрии увеличили свой доход”, - сказал Юрий Атаманюк.
Он отметил, что при этом наблюдается стремительный рост цен на продовольственные товары.
“Почему пошел рост цен в мире на продукты питания? Меньше производить не стали. Почему произошел такой стремительный рост в 2-2,5 раза? Некоторые категории до 3 раз. Потому что, испугавшись эпидемии и таких вот логистических проблем, многие государства, которые думают о своих людях, приняли решение увеличить государственные закупки. Сформировать резервы”, - добавил Юрий Атаманюк.
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По его словам, богатейшие страны начали покупать в два раза больше, чтобы купить и на этот год, и сделать резервы на еще один год.
“Что касается продуктов питания в Украине. Почему пошел такой бесконтрольный рост, и я скажу больше – он будет идти дальше. И сейчас ожидается до 30% рост на различные группы товаров, и экспортозамещение на различные группы товаров. Так вот, произошел потому что нерегулирование цен должно быть”, - подчеркнул экономист.
Как сообщала Politeka, журналистка Любовь Завальнюк рассказала о подорожании продуктов: “Прогноз неутешительный”.
Также Politeka сообщала, что Игорь Уманский рассказал, как должна работать упрощенная система налогообложения.