Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий на Всеукраинском съезде штабов обороны объяснил важность территориальной обороны на примере финского аналога – «Шюцкора», спасшего Финляндию от советской агрессии.

Фрагмент своего выступления он опубликовал на собственном YouTube-канале.

«Территориальная оборона – это очень эффективная вещь для обороны страны. Мы можем приводить очень много примеров, но лучшим для нас по времени, типу врага и по схожим условиям будет финский «Шюцкор», - сказал Андрей Билецкий.

По словам Андрея Билецкого, «Шюцкор» был создан в 1918 году после Финской революции в условиях очень похожих на Майдан. Как отметил Андрей Билецкий, тогда Финляндия страдала от интервенции России и гражданской войны, которую развязала финская пятая колонна.

«Он («Шюцкор», – Ред.) родился не из профессиональной военной среды и был добровольным все свое время до роспуска в 1944 году. «Шюцкор» стал третью всех бойцов, воевавших против Советского Союза в Советско-финской войне», - отметил Андрей Билецкий.

Как отметил эксперт, аналог территориальной обороны в Финляндии «Шюцкор» позволил финнам выстоять во время агрессии со стороны советской России. По словам Андрея Билецкого, большинство героев Финляндии были непосредственно добровольцами из «Шюцкора».

«Шюцкор» пропустил сквозь себя за все свое время существования более полумиллиона человек и эти полмиллиона стали костяком финской армии», - подчеркнул Андрей Билецкий.

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