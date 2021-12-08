Политтехнолог Тарас Загородний раскритиковал решение правительства создавать государственную авиакомпанию и закупить 20 самолетов у французской компании Airbus. Это, по его мнению, неразумно.

Об этом он сказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Вы говорите, что будете помогать Антонову, при этом собираетесь купить на полтора миллиарда евро 20 самолетов Airbus. Кубраков с сияющим лицом все это рассказывает. Мы что, спасаем французов? У нас свои самолеты есть, хотя бы на внутренние линии поставьте свои самолеты! Либо поставьте задачу, чтобы наши пассажирские АНы тоже летали в Европу», - призывает он.

По его мнению, эти деньги можно было бы инвестировать в лизинговую компанию, которая бы продвигала те же самолеты, как это делает Боинг в США.

«Есть отдельный фонд, который создан еще в 1934 году. Ты можешь получить в лизинг частной компании Боинг под небольшой процент. Так в чем проблема? Эти деньги лучше туда направлять, чтобы частные компании могли брать наши самолеты, и для того чтобы продвигать их на внешних рынках. Да хотя бы на внутреннем рынке летать. В любом случае должна происходить экспансия», - отмечает политтехнолог.

Он подчеркивает: все должны вращаться вокруг идеи. Должна быть целесообразность в любом действии, особенно связанном с большими затратами из госбюджета.

«Зачем? Если у нас эти вопросы в реиндустриализацией страны, если вы строите дороги – они должны связывать основные центры. Что значит аэропорты? Строительные материалы импортные, строят импортные компании, самолеты импортные. Так что в стране остается? Вопрос: как это будет идти в экономику, как это будет работать, строить новые технологические цепочки?», - заключает Тарас Загородний.

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