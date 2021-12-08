В столице Украины уже начался Всеукраинский съезд штабов обороны, организованный Движением содействия территориальной обороне и Институтом национального развития.

Об этом сообщил в своем Telegram лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Как отмечает Андрей Билецкий, во время съезда им вместе с представителями власти, международных организаций и ВСУ придется многое обсудить в ситуации возможного развертывания полномасштабной войны с РФ. «Будем говорить о ситуации на украинских границах и защите государственного суверенитета Украины», – говорится в публикации.

Здесь же отмечается, что организаторами этого мероприятия стали Движение содействия территориальной обороне и Институт национального развития.

Как сообщала Politeka, Тарнавский заявил о намерении баллотироваться в Верховную Раду по округу №206 от Нацкорпуса.

Также Politeka писала о том, что Жорин рассказал, где и когда состоится съезд штабов территориальной обороны.