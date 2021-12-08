Писатель, куратор художественных проектов, автор книги «Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток» Александр Михед рассказал об истории ее создания.

Об этом он рассказал в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика».

«Эта история началась в 2016 году, когда я в составе группы исследователей проекта, который назывался «Цель. Город. Восток», отправился в шесть городов Донецкой и Луганской областей. У каждого из исследователей была своя маленькая отрасль, и моя ответственность была в поиске мифологем. Моя ответственность была в том, чтобы найти какую-нибудь историю, которая была бы известна жителям этого города или городка, и эту идею показать через произведение современного искусства. Это может быть скульптура в публичном пространстве, фотовыставка, мурал и так далее. До этого я никогда не был на востоке Украины», - рассказывает он.

Исследование длилось около полутора лет. Но после того, как закончилась официальная часть, автор понимал, что его нужно продолжать. И дальше его путешествие уже двигалось самостоятельно.

«Эта книга частично описывает процесс наших встреч, те мифологемы, с которыми я встречаюсь, моменты, когда мы работаем с художниками, ищем, как мы это покажем. Но в большей степени, очевидно, это об идентичности и тех историях, которые были найдены. И потому, когда дело дошло до издания книги, вид ее имел принципиальное значение. Для меня очень важна выверенность, целостность высказывания, чтобы та идея, которую я пытаюсь донести, имела физическое измерение, которое ты берешь в руки и с которым ты проводишь определенный период времени», - говорит автор.

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