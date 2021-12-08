Политтехнолог Тарас Загородний рассказал, как можно намного эффективней использовать ресурс и возможности для поддержки и развития украинской экономики, нежели совершать нецелесообразные действия.

Об этом он сказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«В условиях кризиса выделять такие огромные деньги на «Большое строительство» - преступление, потому что оно не дает отдачи. Вспомнили про энергомодернизацию, ну, слава Богу! Лучше бы эти деньги инвестировать в технологии, чтобы мы меньше потребляли импортного газа. Это можно сделать: перевести хотя бы частично жителей небольших городов, ОТГ на местное топливо, которое не будет связано с газом. Вот это сразу принесет КПД», - говорит он.

Он удивляется: зачем бороться с фермерами, которые сжигают пожнивные остатки на полях, если можно направить энергию в нужное русло?

«Сделайте заводы! Эти частники сами по ушам надают тем, что будет сжигать стерню. Они скажут: «Это топливо, мы на этом деньги зарабатываем!». И это решит вопрос. Но государство пока не решает глобальные вызовы, которые стоят перед Украиной», - отмечает эксперт.

Раньше Politeka сообщала, что политолог Николай Давыдюк считает: Украина имеет огромный собственный потенциал, который буквально валяется под ногами.

Также Politeka сообщала мнение политолога Руслана Бизяева, что Начинать надо с ответа на простой вопрос: как должна строиться политическая концепция нашей страны.