Юрист Виктор Шендыбыло прокомментировал законопроекты о двойном гражданстве.

Об этом он рассказал на ютуб-канале «Национальный Корпус».

По мнению Виктора Шендыбыла, Украине лучше не узаконивать двойное гражданство как минимум до окончания войны. Попутно он напоминает о паспортизации в Закарпатье и Буковине, которую проводят Румыния и Венгрия. «Увеличение такого количества сограждан может усилить политические претензии со стороны их власти к нашей стране. Не зря Конституция предусматривает, что в Украине действует именно единое гражданство», - подчеркивает юрист.

Далее он подробнее рассказывает о тех законопроектах, которые подал Зеленский. В частности, первый, говорит эксперт, называется «проект закона о внесении изменений в действующий закон о гражданстве Украины», но это совершенно новая редакция. «Среди изменений предполагается изменение терминологии и сокращается перечень независимых от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства, также решается проблема получения гражданства иностранных добровольцев или лиц, подвергшихся политическим преследованиям на территории государства-агрессора», - объясняет Виктор Шендыбыло.

Кроме этого, добавляет юрист, в законопроекте говорится о дополнительном основании для отказа в предоставлении украинского гражданства – это угроза национальной безопасности или национальным интересам со стороны лица. «Таким образом, авторы пытаются ограничить доступ к гражданству для граждан государства-агрессора или других дестабилизирующих элементов», - объясняет он.

По словам Виктора Шендыбыла, во втором законопроекте говорится об обязанности по представлению декларации об иностранном гражданстве, подданстве и пребывании в процессе прекращения или принятия гражданства для некоторых категорий лиц.

В целом же, говорит эксперт, законопроекты, предлагаемые президентом, предусматривают предоставление гражданства Украины без прекращения гражданства другого государства. Именно поэтому, объясняет он, и предоставляется возможность подать декларацию, согласно которой иностранец становится гражданином Украины, признавая при этом свое иностранное гражданство и не лишаясь его.

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