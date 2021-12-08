Журналист и блогер Сергей Лямец объяснил, как принимают госбюджет в Украине и что при его формировании последними учитывают интересы социальных групп.

Об этом он рассказал в своей программе «100% Лямец».

Блогер отмечает, что разговоры о тяжелом труде днем ​​и ночью над формированием бюджета – миф. На самом деле, говорит он, ежегодно повторяется одно и то же: «Мы взяли бюджет предыдущего года, чуть-чуть «допилили» и скорректировали то, что было раньше». У нас получается повторение той же модели, которая ещё была во времена Леонида Кучмы».

Следовательно, констатирует Сергей Лямец, каждый новый госбюджет в своей основе имеет прошлогодний просто с определенными коррективами.

В то же время он указывает на то, что ежегодно средств на расходы остается все меньше, в частности это касается «Большого строительства». «Если мы просто смотрим на бюджет и ничего не берем в долг, то в бюджете только то, что мы собираем: это нужно раздать учителям, врачам и так далее, а также перекинуть чуть-чуть в Пенсионный фонд – вот у нас денег и не осталось», – объясняет журналист.

Также Сергей Лямец утверждает, что в процессе формирования бюджета последними учитывают интересы социальных групп. А все эти небольшие повышения зарплат учителей и врачей, говорит блогер, на самом деле являются только подстраиванием под инфляцию и для заявлений о более высоких зарплатах в бюджете.

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