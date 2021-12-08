Политический консультант Николай Спиридонов рассмотрел вопрос о том, насколько практически реализуема идея экономических паспортов, которую выдвинул президент Зеленский.

Свой комментарий он дал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Если не разворовывать бюджет, то экономические паспорта вполне можно себе позволить. В Украине очень много полезных ископаемых, в частности, газа и различных руд. Согласно Конституции, каждый украинец является совладельцем полезных ископаемых страны. Этого должно хватить и на образование, и на медицину, и на те деньги, о которых говорит Зеленский. Так что здесь теоретически всё хорошо, но теоретические выводы почему-то очень часто расходятся с выводами практическими», - отмечает Николай Спиридонов.

Он также коснулся вопроса о том, какая часть этих ископаемых доступна для добычи.

«Разведанных запасов ископаемых достаточно, а на деле их может оказаться только больше. У нас достаточно информации, чтобы подтвердить: в теории этого хватит. Но ещё со времён СССР ходят разговоры о том, что в Украине гораздо больше запасов газа, чем было разведано. В этом случае удастся аккумулировать ещё больше денег», - предполагает Николай Спиридонов.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал новую расстановку сил в Верховной Раде.

Также Politeka сообщала, что, по словам Спиридонова, повышение минимальной пенсии не успевает за уровнем реальной инфляции.