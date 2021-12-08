Аспирант Центрально-Европейского университета в Вене Павел Щелин заявил, что только после 16 века у государства как понятия появились какие-то амбициозные задачи.
Об этом он рассказал в программе «Романенко. Беседы» с Юрием Романенко.
Как объясняет эксперт, до 16 века у государства не было таких амбициозных задач, как сегодня. «Просто не было философского базиса, чтобы даже помыслить себе такое», - подчеркивает он. Раньше, рассказывает Павел Щелин, функцией государства было скорее реагирование на разные кризисы, например, на нехватку зерна, нехватку средств, недовольство рабочих.
В то же время до 16 века, говорит он, постепенно появлялось и крепло желание быть цивилизатором. «То есть растет желание «оцивилизовывать», насаждать вот этот порядок сверху. И постепенно к этому моменту мы видим радикальную смену парадигмы на природу государства. Их всего две: реактивная и активная», - объясняет Павел Щелин. То есть, добавляет он, элиты считали себя субъектами, которые должны изменять общество сверху вниз.
Как сообщала Politeka, Щелин рассказал о взглядах Томаса Гоббса на государство как механизм страха и принуждения.
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Также Politeka писала, что Кириченко рассказала, как украинцам прийти к политической нации.