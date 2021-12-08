В Донецкой области 8 декабря, открыли мемориальную доску в честь борца за независимость Украины, первый министр внутренних дел Украинской Народной республики Александра Мицюка.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мемориальная доска в память министра УНР Александра Мицюка, который занимал эту должность в 1918-1919 годах, установленная на здании отделения полиции №1 Краматорского районного управления полиции в его родном поселке Александровка на Донбассе.

Первый заместитель главы МВД Евгений Енин отметил большой вклад выходца из Донетчины в развитие украинской государственности, что противоречит нарративам РФ.

"Пример Александра Мицюка - это свидетельство того, что украинская душа проявляется и в Донецкой области, и в Закарпатье, и в Одессе, и на территории северных регионов нашей страны. Из исторических сообщений мы видим, что еще 100 лет назад он ясно осознавал всю сущность Московского большевистского режима. Мы должны знать, уважать своих героев и брать пример, потому что главная битва за независимость еще впереди", - отметил Евгений Енин.

Председатель ОО "Украинская инициатива" Юрий Косенко отметил, что корни современных государственных институтов были заложены во время первых освободительных соревнований 1917-1921 годов, и среди государственных деятелей того времени есть целая плеяда жителей Донецкой и Луганской областей.

"Александр Мицюк был сыном простого крестьянина из Донецкой области, а его жизненный путь посвящен одной цели – борьбе за независимость Украины. Он является одним из основателей современного украинского Министерства внутренних дел, министром-практиком, который воплощал реформы в сложных условиях, а также ученым. Одним из первых он осознал преступную, агрессивную сущность концепции "русского мира» и предсказал, что будет дальше", — сообщил Косенко.

Присутствующие почтили своего согражданина возложением цветов.

Александр Мицюк родился в 1883 году в поселке Александровка Донецкой области. Является соратником многих известных деятелей украинской революции, находился в ссылке. Когда начались освободительные состязания 1917-1921 годов, он сразу присоединился к ним. Занимал различные государственные должности, в том числе министра внутренних дел (1918-1919 гг).

Известный ученый-юрист, экономист, социолог, автор более 60 научных трудов. Профессор преподавал в нескольких вузах, а также был ректором Украинского Свободного университета в Праге (Чехия).