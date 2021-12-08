Проект закона о введении временных администраций в энергокомпании создает коррупционные риски.

Об этом сообщили в lCC Ukraine (украинском комитете Международной торговой палаты).

«Проект 3акону в том виде, в котором его опубликовало Минэнерго, превратится в инструмент вымогательства от собственников энергетических компаний или денежного вознаграждения за оставление бизнеса в покое, или выполнение определенных действий в которых владельцы компаний не заинтересованы», - отмечается в обращении lCC к Министру энергетики Германа Галущенка.

lCC Ukraine убеждена, закон создаст коррупционные риски, которые позволят грубо нарушать право собственности, покрывать безответственность менеджмента временных администраций и ставит участников рынка в неравное положение.

Согласно проекту закона, введение временных администраций возможно во всех энергокомпаниях не зависимо от формы их собственности. Но временным администратором может быть только представитель государства, а решение о введении администрации принимает Министерство энергетики.

При этом значительное количество энергокомпаний находится в управлении Минэнерго: в частности ряд облэнерго и НЭК «Укрэнерго» .Каждая из перечисленных компаний является естественным монополистом на рынках распределения и передачи электрической энергии.

Поэтому Минэнерго не может вводить временное управление субъектами рынка электрической энергии, поскольку является предвзятым и может дискредитировать другие энергокомпании.

По мнению представителей Международной торговой палаты, это приведет к тому, что будет побуждать органы государственной власти замалчивать как существующие проблемы энергетических госкомпаний, так и возможные незаконные действия их управленцев. Все это снижает доверие иностранных партнеров к украинским энергокомпаниям.

"Лишение государством владельцев контроля над своими активами ухудшит инвестиционную привлекательность Украины и сделает невозможной интеграцию энергорынка Украины с Европейским. Введение временных администраций на предприятиях иностранных инвесторов однозначно будет квалифицировано инвесторами как косвенная экспроприация», - подчеркивают в lCC Ukraine и рекомендуют скорректировать проект закона согласно международным нормам и стандартам.