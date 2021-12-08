Согласно декларации Михаила Титарчука, который был назначен в конце ноября и.о. главы ГФС Украины, его семья владеет элитной недвижимостью, автомобилем, и целой коллекцией элитных часов. При этом зарплата его составляет чуть больше 80 тыс на семью из пяти человек.

Согласно декларации за 2021 год, семья Титарчука владеет земельным участком на 1 000 м.кв. и особняком площадью в 206 м.кв. в Киеве. Также у семьи имеется квартира в Чернигове на 66 м.кв., автомобиль Range Rover Sport, и целая коллекция дорогих часов, среди которых – Breitling и Ulysse Nardin, цены на которые стартуют от 20 тысяч долларов, пишет Youcontrol.

При этом, по данным из декларации, доходы Титарчука в 2020 году составили чуть более миллиона гривен на всю семью – то есть, около 80 тыс грн в месяц на семью. А в 2019 году он заработал и того меньше - 850 тыс.грн.