Автор книги «Человек. Руководство по эксплуатации», психолог и коуч Сергей Новиков убежден, что действующая система образования и воспитания подавляет человеческую личность.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Когда мы говорим с «гадким утенком» - у него парадигма изменена. Какие мысли могут приходить «гадкому утенку»? Ну, точно что не лебединые! И тогда мы говорим: что с человеком не так? С ним, как с машиной, все в порядке, а вот с мусором в голове, который трансформировал его видение мира и, естественно, под это реакции, беда. И вот эта беда – не так страшна информация в голове, как большинство реакций воспитанных внутри человека. Они работают против него самого», - рассуждает он.

Психолог привел в пример случаи из своей практики, когда у человека спрашивают, какие у него есть желания? Человек говорит: «Не знаю».

«Когда предлагаешь человеку написать 50 желаний – у него взрыв головы. У человека есть тысяча желаний! Но они натыкаются на правила: «Хотел, но нельзя! Было бы неплохо, но некрасиво. Было бы увлекательно, но неэтично». Вот этим занимаются садик и школа: чтобы ты все время останавливался в своей голове. Он бы хотел, но у него скручены ручки», - рассказывает Новиков.

Сейчас множество тренингов, книг построены по принципу: «Ах, ты не такой? Давай меняться!», продолжает он.

«Это абсурд! Я говорю: «Ребята, главная задача машины, которая вас дрессировала все эти годы, была в том, чтобы, ваши руки, как у Ющенко,ничего не брали». Тот, кто дрессирует раба, понимает: нужно дрессировать так, чтобы потом претензий к дрессировщику не было. Ведь дрессировали нас таким образом, чтобы мы сами себя клеймили. Он говорит: «Я неудачник». Это абсурдный путь», - делает вывод коуч.

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