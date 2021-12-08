Писатель, куратор художественных проектов Александр Михед рассказал о поиске мифологем во время работы над книгой «Я смешаю твою кровь с углем». Понять украинский Восток», вышедшую в 2020 году.
Об этом он рассказал в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика».
«Здесь очень важный нюанс в связи с тем, что в каждом отдельном городе нет обобщенной методологии. Здесь начинаются микронюансы, и здесь важно значение для понимания востока Украины, его разнообразия, и в том, что каждому нужен свой ключик, он и показывает это многообразие подходов, множественность того, чем есть украинский восток. Говоря о мифологемах востока, важно иметь в виду, что очень часто это идеи из советского прошлого, которые тиражировались и считаются важными для многих поколений до сих пор», - говорит он.
Возможно, часть младших жителей испытывает определенное недоверие к этому нарративу.
«Но мне кажется, что для таких попыток положительного программирования и попытки диалога с местным населением и исходя из того, что они действительно знают, любят, что для них важно – важно наполнять эти старые мифологемы новым смыслом. Их оболочка остается знакомой, но наполнять их надо чем-нибудь другим», - рассуждает Александр Михед.
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Примером может служить Константиновка, которая славилась как Стеклоград. Здесь, по преданиям, которые есть в книге, производились разные эксклюзивные вещи.
«Те роскошные звезды над Кремлем были сделаны в Константиновке, и они гордились этим. В Стеклограде был сделан роскошный стеклянный фонтан, представленный на международной выставке в Нью-Йорке. Есть ощущение, что мы сделали что-то такое: оно над Кремлем, оно в Нью-Йорке, вот эта мощность. Это слава 30-х годов, как она есть», - объясняет писатель.
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