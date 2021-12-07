С 20-летнего максимума в 2018 году спустились до 20-летнего минимума



Как пишет "Главком" это один из самых неприятных графиков, которые я составлял за последние годы.

Это добыча украинским государственным Укргаздобычей украинского газа. Это тот ресурс, который должен обеспечивать население газом.



За последние два года эта власть добилась падения до минимального объема добычи за 20 лет!!!



С 20-летнего максимума в 2018 (отдельная тема за какие средства) спустились до 20-летнего минимума.



В последнее время добыча достигала максиму без траты сотен миллиардов в 2008 году при премьерстве Юлии Тимошенко и профессиональном руководстве отраслью.



Сегодня же на фоне бешеных цен в мире мы потеряли 2 млрд кубов за 2 года. Вы знаете что по рыночным ценам сегодня это 2 млрд долларов – более 53 000 000 000 грн. Это те деньги, которые не заработал Нафтогаз и те деньги, которые мы заплатим налогов на закупку импортного газа.



Кстати, напомню что осенью правительство вывело из Нафтогаза 50 млрд грн и потратило их на пиар на крупном строительстве. Из – за этого у нас в ПХГ лишь на 7й день зимы-15,6 млрд кубов газа. Это минимум с 2014 года. К тому же 1,1 млрд – газ не государственный, его вывезут из Украины. Еще почти 1 млрд власть отдает олигарху Коломойскому в спор решение Стокгольмского арбитража как спорный газ Укрнафты 2006-2007 годов. Отдают газ олигарху на пике цен.



Всего у государства 13,8 млрд кубов. Это катастрофический минимум. В куче с падением добычи – у меня нет представления что мы будем делать в феврале.



И что с этим делает Нафтогаз? Он находит как всегда самое эффективное решение-увольняет пиарщика, который плохо рассказывал о росте цены на газ до 46 грн и падении добычи на 2 млрд кубов.



Примечание: За 21 год цифра расчетная на базе оптимистического сценария и данных за 11 месяцев.

Народный депутат Алексей Кучеренко