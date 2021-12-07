Исполнительный директор «Союз потребителей Украины» и блогер Максим Несмиянов посетил различные запорожские магазины, в которых нашел просроченные продукты.

Видео он опубликовал на своем ютуб-канале.

Как только Максим Несмиянов пришел в рыбный магазин на рынке на улице Почтовая в Запорожье, сразу же увидел красную рыбу, срок годности которой уже истек (дата съемки видео 28.11).

Тем не менее продавец не забрал с витрины товар, а после разговора с ведущим и вовсе закрылся. В этом отношении блогер даже пошутил: «Хорошая рыба никогда не пропадет – её продадут по акции».

В других магазинах Максим Несмиянов и вовсе не находил маркировки срока годности продуктов. Как он объясняет, так производитель поступает намеренно: покупатель не будет знать правды о свежести продуктов.

Также Максим Несмиянов заметил сыр фета, который оставался на витрине, будучи уже на неделю просроченным. «Эта фета не имеет никакого отношения к молочным жирам вообще. Там первое, что указано в составе, «вода», а второе - «растительные жиры», - возмущается блогер.

Как сообщала Politeka, Завальнюк предупредила о неизбежном подорожании даже самых дешевых продуктов в Украине.

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