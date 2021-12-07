Луганская ОГА обратилась к премьер-министру Дениса Шмыгаля с просьбой обеспечить бесперебойную поставку природного газа на Луганскую ТЭС в условиях угольной блокады России и отсутствия построенной железнодорожной колеи на подконтрольной Украине части Луганской области.

Об этом говорится в письме председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая, передает ЦензорНЕТ.

"С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас, уважаемый господин премьер-министр, способствовать разрешению данного вопроса путем принятия неотложных регуляторных мер, а также поручить Министерству энергетики Украины разработать механизм бесперебойной поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа на Луганскую ТЭС", - говорится в письме главы Луганской ОГА.

В документе поясняется, что Луганская ТЭС работает на угле антрацитовой марки, которое из-за отсутствия железнодорожных подходов с территории Украины поставляется исключительно из России. Однако из-за того, что Минэкономики РФ блокирует поставки угля на территорию Украины, предприятие оказалось перед угрозой аварийной остановки. Через угольную блокаду и незстроенную за 7 лет войны новую железнодорожную колею, по которой возможно было бы поставка угля на ТЭС с контролируемой территории Украины, могут быть обесточены стратегические предприятия и объекты критической инфраструктуры области, а также 293 школы, 253 детских сада, 53 медицинских учреждения и тому подобное. Кроме того, более чем 250 тыс. абонентов могут остаться без питьевой воды, а в осенне-зимний период 2021/22 года почти 9 тыс. жителей г. Счастья, 3 школы, 2 детских сада, городская больница, государственные и коммунальные учреждения – без теплообеспечения.

"Под угрозой обесточивания находятся военные объекты, задействованные в проведении операции Объединенных сил, что значительно влияет на обеспечение обороноспособности нашего государства", - отметили в ОГА.

С 2014-го Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной территорией Украины. Две подъездные пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет" Укрзализныця " несмотря на обещания так и не построила железнодорожный путь в город Счастье. Поэтому город и ТЭС полностью физически поставлены исключительно с территории РФ. С 1 ноября 2021 года Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины.