Эксперт по аграрной политике Роман Головин рассказал, что такое монополия и чем отличается природно-экономическая монополия от олигархической.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с Татьяной Резвин.

«Вообще монополия относилась к тем субъектам, которые контролировали рынок продаж. Монополия – это только элемент концентрации. Поэтому необходимо правильно говорить об экономических концентрациях. Потому что когда говорят государственная монополия, или монополия в недрах - это неправильно. Экономическая концентрация - это когда мы говорим, что теплоэлектростанции формируют экономическую концентрацию. Добыча недр у олигархов – это природно-экономическая концентрация», - рассказал Роман Головин.

Эксперт сказал, что земля, если будет продолжать действовать тот закон, который есть, рано или поздно будет сконцентрирована, и это будет полная концентрация. Значит это будет от природы, сообщил он, то есть природно-экономическая концентрация. Если у нас, например, появились торговые сети, заметил он, и у них 60% магазинов, то это экономическая концентрация. И в принципе, считает он, мы можем назвать это монополией, потому что они монополисты.

«Каждая сеть уже производит свой бренд товара. Они производителям говорят, что мы не будем продавать под твоей маркой продукцию. Вы производите наш заказ на наших условиях, а мы будем контролировать и диктовать свои условия. А государство не видит этого и не может контролировать это, потому что оно пропустило эту монополию», - резюмировал Роман Головин.

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