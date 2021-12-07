Об этом пишет в своем блоге на сайте 112 блогер Михаил Островский.



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Офис Зеленского подписал себе "явку с повинной" после того, как за 6 месяцев не смог "обработать" закон о военных преступниках. В ответе на журналистский запрос в Офисе президента были вынуждены признать, что затягиванием подписи законопроекта № 2689 и Рада, и Зеленский нарушили Конституцию. Так, Зеленский из-за своего панического страха перед радикалами стал пособником убийц и палачей.

Ведут себя так, как будто у них амнезия, и "борцы за справедливость" в лице Разумкова и Стефанчука, которые этот закон не то что должны, а обязаны были подписать, будучи спикерами парламента. Те же вопросы и к профильным министерствам, которые судьбу законопроекта должны держать на личном контроле.

Теперь немного к теории. Предполагается, что этот документ впервые за 8 лет конфликта поможет привлечь к ответственности тех, кто причастен к военным преступления на Донбассе. Казалось бы, что здесь может сдерживать президента, что он, нарушая законодательство, боится его подписать или же ветировать, представив свои аргументы?

Боится Зеленский, конечно же, тех самых радикалов, которых по этому закону точно также смогут привлечь к ответственности за зверства на Донбассе, как и боевиков из ОРДЛО. И никакие правозащитные организации, которые уже долгое время взывают к принятию этого законопроекта, не могут повлиять на Зеленского, который в первую очередь всегда печется о своей шкуре.

Он понимает, что, согласно изменениям в Уголовный кодекс, которые предполагает законопроект, преступления будут расследовать независимо от срока давности, времени совершения, гражданства и прочих факторов. Тем самым никто не только в Донецке/Луганске, но и в Украине не сможет уйти от ответственности, без права на амнистию, как за военные преступления, так и за преступления против человечности.

Теперь к практике. Даже если Зеленский додумается, как можно будет ухитриться с выгодными для него правками к законопроекту, чтобы и рыбку съесть и… еще куда-то сесть, − он обязан будет его подписать.

Второе. Каждую пресс-конференцию Зеленский говорит о своих детях. Мол, устали они он папиной популярности, хотят простого детства. Так вот дети на Донбассе тоже хотят и хотели и в 2014 году, и в 2015-м. А вместо этого были свидетелями преступлений, которые творили батальоны "Торнадо", "Азов", "Айдар", "Донбасс". О чем написано и в отчетах ООН.

Очевидно, что Зеленскому все равно на жизни своих граждан, простых украинцев, переживает только о благополучии одной конкретной семьи в этой стране.

Михаил Островский