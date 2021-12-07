Глава движения «Save ФОП» Сергей Доротич рассказал, удалось ли участникам протеста «Save ФОП» достичь своих целей и чем они собираются заняться дальше.

Об этом он рассказал в программе «Ход Королевы» с Мирославой Бобровской на канале «А как на самом деле?».

Как рассказывает гость программы, главным требованием протеста «Save ФОП» 1 декабря было принятие законопроекта №5866 или №5866-1 в качестве альтернативного. «Эти законопроекты полностью устраивают 99% предпринимателей-упрощенцев в части отмены драконовской фискализации, что мы требовали», - объясняет он.

Тем не менее, констатирует Сергей Доротич, участникам акции не удалось добиться своего, и сейчас они будут продолжать свою деятельность. «Проводим политические переговоры и готовимся к следующим акциям…», - подчеркивает он. По мнению гостя программы, все это удивительно, поскольку власти отказываются идти на какие-либо уступки и не принимают законы, необходимые предпринимателям. «Власть каждый раз, придя к власти, хочет уничтожить предпринимательство», - подчеркивает он.

В то же время Сергей Доротич указывает на то, что эта акция далеко не первая. В частности, он вспоминает 2010 год, когда им посчастливилось достичь большего, или 2015 год, когда ему как организатору Майдана против РРО удалось отменить фискализацию.

Сейчас же, говорит гость программы, они будут продолжать делать жизнь нардепов невозможной так же, как они делают с жизнью микропредпринимателей. «Мы держим охрану на Майдане Независимости, с 15 декабря стоит наша палатка. Каждый день приезжают часовые из разных городков, поселков…», - рассказывает Сергей Доротич.

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