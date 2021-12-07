Советник мэра Киева по цифровой трансформации Юрий Зозуля рассказал, какие составляющие входят в Smart City.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «IN.KYIV» с Екатериной Павловой.

«Большое достижение, которое у нас сейчас происходит, – в области туризма. По спорту еще не организована платформа, она как-то у нас буксует, все идет очень медленно. А туризм и новые тренды, которые есть в культуре, например, оцифровка музеев, оцифровка карты Киева, гугл сервисы. Здесь у нас прорыв, потому что у нас был создан сам сервис Kyiv City Guide, а сейчас он набирает силу, мощь, контент», - рассказал Юрий Зозуля.

Юрий Зозуля заявил, что для туристов сейчас в Киеве гораздо больше информации, а в следующем году планируется это развить еще больше. И мы увидим, что туристическая привлекательность, которая появилась в Киеве, считает он, она намного усилится и туристические сервисы объединят Киев в большой туристический кластер. Они сейчас рождаются, и в следующем году, уверен он, планируется их взрывоподобное развитие.

«От этого всем будет выгода и живые деньги в бюджет, кафе будет выгодно, отелям – выгодно, транспорту – выгодно. Саудиты к нам приехали, а мы не готовы были к их приезду, потому что они должны видеть на всех профильных агрегаторах на своем родном саудовском языке все туристические магниты и описания всего Киева. И получить все это в один клик, а его не было. И вот то, что сейчас делается, мы превращаем Киев в большой современный международный туристический кластер с цифровой подоплекой. Но все эти сервисы являются частями Smart City», - резюмировал Юрий Зозуля.

Как сообщает Politeka, он рассказал о том, как искусственный интеллект занимает место IT-специалистов.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Толкачёва, в будущем человеческий труд станет не нужен.



