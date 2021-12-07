Международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс поразмыслил и дал свой астрологический прогноз, может ли введение QR-кода привести к Майдану в России.

Об этом он рассказал в новой программе «Осенний прогноз» с ведущим Владом Россом.

«В России очень серьезным образом разрабатывается QR-код. Мишустин – это человек, который сейчас находится у власти, являясь премьер-министром России, и это именно его разработка QR-кода, чтобы любой человек России платил все налоги и услуги, которые только возможны. А если человек захочет выйти на протест, то это все будет записано и потом он не сможет выехать за границу», - рассказал Влад Росс.

Влад Росс заявил, что Путин хочет подчинить все свободные и независимые от государства социальные сети. Далее Влад Росс прогнозирует все таки появление QR-кодов в России.

«В общем QR-код будет полностью введен, скорее всего, в России при правлении Путина, чтобы буквально каждый человек находился в рабстве. И таким образом будет изначально подавлена оппозиция, и благодаря QR-коду всегда будет побеждать Путин на всех выборах. Поэтому это будет лишение всех прав человека и, конечно, это будет самый большой кошмар, который только можно представить», - резюмировал Влад Росс.

Как сообщала Politeka, период ретроградности Венеры в первую очередь затрагивает мужчин.