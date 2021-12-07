Николай Гусак, экс-судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда объяснил, почему у общества складывается негативное впечатление о судебной реформе и работе судов в целом.
Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.
«Главное впечатление от судебной реформы – по делам», - считает Николай Гусак.
При этом, добавляет он, суды сейчас невероятно перегружены количеством влияющих дел, в частности, на сроки их рассмотрения. По его словам, судьи поставлены в такие рамки, что они не могут, например, в законный трехдневный срок рассмотреть представление следователя.
«Когда я смотрю эту статистику, я говорю, что это не естественно. К примеру, не может человек за месяц рассмотреть 1500 дел. Когда взять, сколько это страниц. Объем работы колоссальный настолько, что, наверное, в одной комнате не поместилось бы то, что судья за месяц или год выдал», - рассказал Николай Гусак.
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По его словам, судьи являются гражданами Украины, которые беспокоятся за правопорядок, но при такой нагрузке они вынуждены расставлять приоритеты и решать в первую очередь неотложные вопросы, например, по арестам.
Соответственно, говорит Николай Гусак, остальные вопросы отодвигаются, например расторжение брака или раздел имущества. Он добавил, что при этом такие дела важны для сторон, у которых из-за чрезмерной нагрузки суда и отложения рассмотрения их дел складывается негативное впечатление о судопроизводстве.
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