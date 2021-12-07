Руководитель Черниговской ячейки Национального Корпуса Александр Тарнавский заявил о намерении баллотироваться в Верховную Раду по округу №206.
Об этом сообщили на официальном сайте Национального Корпуса.
«Вместо сотен рекламных щитов, популизма в телеэфирах и гречки я могу предложить свою искренность, финансовую независимость, проукраинскую позицию. А еще у меня есть мужество честно декларировать свои взгляды и не спекулировать на выгодных политических лозунгах. И главное, чем могу похвастаться – поддержка сильного коллектива, представителей волонтерского, ветеранского сообщества и реальных дел за нашими плечами», - отметил Александр Тарнавский.
Как отмечается в публикации, вчера в Чернигове состоялось заседание общественных деятелей, волонтеров и ветеранов, во время которого руководитель местной ячейки Нацкорпуса Александр Тарнавский выразил желание участвовать в выборах в ВР округа №206.
«На собрании представили команду, с которой Александр Тарнавский намерен идти на выборы, обсудили проблемы округа и начали разрабатывать предвыборную программу. Собравшиеся поддержали кандидатуру Александра Тарнавского и выразили желание присоединиться к его команде», - говорится в публикации.
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Как сообщала Politeka, Нацкорпус призывает подписать петицию против застройки Хортицы.
Также Politeka сообщала, что представители Харьковского Нацкорпуса организовали обучение 4-5 декабря.
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