Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) обнародовала постановление об отказе единственного заявителя по делу "Роттердам+" Виктора Чумака от дальнейших попыток отрицать закрытие этого дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию постановления суда, которое обнародовано в Едином госреестре судебных решений.

Заявление об отзыве направила адвокат Наталья Матвеева. Чумак публично объяснил отказ от апелляции "нежеланием подыгрывать олигарху Коломойскому".

Отметим, что после выхода из процесса Чумака как заявителя по делу других заявителей больше не осталось. Общественная организация "Центр противодействия коррупции" никогда не была заявителем, что публично признал и ее председатель Виталий Шабунин.

Таким образом, единственными истцами по делу "Роттердам+" осталось два ферросплавных завода Игоря Коломойского.

Они единственные страны считают себя пострадавшим от действия формулы " Роттердам+".

На последние заседания в АП ВАКС приходят также адвокаты ГПК для поддержки представителей ферросплавных заводов Коломойского. Никакого процессуального статуса ГПК по делу "Роттердам+" не имеет, согласно решению ВАКС.

Напомним, дело "Роттердам+" длилось более 4 лет. Было проведено более десяти экспертиз, ни одна из которых не установила ущерб от действия формулы. Всего государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы "Роттердам+", что следует из решения суда.

20 мая 2021 САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.