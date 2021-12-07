Причиной автокатастрофы под Черниговом, жертвами которой стали 13 человек, стало нарушение правил дорожного движения водителем грузовика.

Авто выехало на встречную полосу, в результате чего столкнулось с маршруткой. Об этом сообщил в своем Фейсбуке министр внутренних дел Денис Монастырский.

- Страшная трагедия произошла сегодня утром вблизи Чернигова. Около 08:00 водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Другие - в тяжелом состоянии. Полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия, - написал глава МВД.

В связи с трагедией Денис Монастырский призвал всех водителей тщательно соблюдать правила дорожного движения. По его словам, патрульные полицейские будут строго наказывать за превышение скорости и езду на "лысой резине".

- Призываю всех внимательно соблюдать правила дорожного движения! Ведь их нарушения оплачиваются не только штрафами, но и жизнью невинных людей. Патрульная полиция будет жестко наказывать водителей и владельцев коммерческого транспорта, которые ездят на «лысой резине» или используют для экономии денег колеса с недопустимыми недостатками. А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о собственной безопасности, ни о безопасности других участников дорожного движения, - подчеркнул он.

Также министр инициировал два законопроекта, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Документы будут внесены на рассмотрение Рады до конца декабря.

Что случилось?

Утром, 7 декабря возле села Брусилов, в 13 километрах от Чернигова, столкнулись грузовик и маршрутное такси «Чернигов-Сосница». В результате ДТП погибли 13 человек. Еще шестерых госпитализировали в больницу, за их жизнь борются врачи. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких людей". Продолжается расследование.