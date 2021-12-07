Журналистка Катерина Котенкова рассказала, каким категориям украинцев ужесточат требования для получения пенсионных выплат.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«В сети разместили очень неожиданную и неприятную новость, которая касается пенсионных выплат. Стало известно, что в Украине будут ужесточены требования для людей пенсионного возраста», - сказала Катерина Котенкова.

Она сообщила, что украинцам рассказали, что часть пенсионеров, которым 60 лет, могут остаться без социальной помощи уже со следующего года.

«Со следующего года будут ужесточены требования для того, чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет. Сейчас говориться о том, что будут увеличены требования к стажу. Количество трудового стажа будет увеличено для тех людей, которые выходят на пенсию к 63-65 годам», - отметила Катерина Котенкова.

Журналистка рассказала, что есть закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в котором идет речь о том, что требования к рабочему стажу растут каждый год. По ее словам, они будут расти до тех пор, пока человек не наберет 35 лет рабочего стажа. Катерина Котенкова отметила, что для того, чтобы выйти на пенсию в этом году в 60 лет, необходимо иметь 28 лет рабочего стажа, а уже с 2022 года этот стаж должен составлять на год больше – 29 лет.

«Более того, сообщается, что в 2022 году без каких-либо пенсионных выплат останутся те люди, у которых меньше, чем 15 лет трудового стажа. В таком случае эти люди смогут рассчитывать только на пособие, которое выплачивается в том случае, если они не в состоянии покрыть прожиточный минимум и находятся в нетрудоспособном состоянии. Тому кто работает не официально предлагают оплатить себе стаж от 1320 гривен в Пенсионный фонд», - рассказала Катерина Котенкова.

По ее словам, есть еще один вариант получать трудовой стаж, но уже для людей пенсионного возраста: пенсионеры могут докупить себе рабочий стаж – стоимость месяца от 44% от минимальной заработной платы, то есть от 1640 гривен.

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