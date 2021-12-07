Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин рассказал, что съезд штабов территориальной обороны пройдет 8 декабря в Музее истории Киева и начнется в 12:00.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как сказано на сайте, это мероприятие организует Институт национального развития и Движение содействия территориальной обороне Украины. Максим Жорин сообщает, что съезд начнется в 12:00 8 декабря, локация – Музей истории Киева. «Приглашаю СМИ для освещения! Для всех, кого интересуют вопросы терробороны, съезд можно будет посмотреть онлайн», - говорится в публикации.

Максим Жорин рассказывает, что согласно программе на мероприятии пройдет презентация успешных примеров взаимодействия между органами власти и Штабами, а также выступят украинские и иностранные эксперты.

Как рассказывает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, Штабам обороны удалось объединить представителей разных общественно-политических движений для того, чтобы координировать их усилия для защиты государства. «Украина не может игнорировать перемещение войск РФ, планы по совместным учениям России и Беларуси, миграционный кризис. Если адекватную реакцию не может обеспечить государство, ответственность берет на себя общественность», - подчеркивает Максим Жорин.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус призывает подписать петицию против застройки Хортицы.

Также Politeka писала о том, что представители Харьковского Нацкорпуса организовали обучение 4-5 декабря.