Политолог Максим Яли высказался по поводу очередных заявлений о подготовке к вторжению РФ в Украину и поразмыслил над тем, какие темы затронут Путин и Байден во время своей видеовстречи.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Как сообщает Максим Яли, спикеры Путина и Байдена уже дали официальное подтверждение тому, что видеовстреча президентов состоится во вторник. К тому же, говорит он, незадолго до этого вышла статья в американском издании Washington Post по поводу плана РФ напасть на Украину в январе и использовать для этого 175 тысяч российских военнослужащих. Эксперт добавляет, что авторитетное немецкое издание BILD также опубликовало карту, отражающую поэтапное наступление России на территорию Украины.

Далее он подробнее рассказывает об этой статье, в которой говорилось о настоящих целях стягивания войск РФ к украинской границе. «Чтобы выбить у Вашингтона гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, а сам Альянс воздержится от военных действий на территории этой страны и вокруг нее», - объясняет Максим Яли. По его мнению, эти вопросы могут стать предметом обсуждения во время видеовстречи президентов РФ и США.

В общем, констатирует политолог, в этой ситуации каждый имеет свои цели и пытается их реализовать. «Если говорить о Путине, то тем самым он повышает свои переговорные позиции и принуждает Байдена пойти на прямой диалог», - рассуждает Максим Яли. В результате, отмечает эксперт, США действительно изменили свое отношение и готовы выйти на переговоры с Путиным. По его словам, в этом плане президенту РФ очень помог мигрантский кризис на границе Польши с Беларусью, который искусственно создал президент последней.

Главной же целью Путина Максим Яли называет заставить Байдена надавить на Зеленского в вопросе выполнения Минских соглашений, в частности, их политической части.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что Кремль пытается решить вопрос невступления Украины в НАТО.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал о чем Байден и Путин будут говорить на переговорах.